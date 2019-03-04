Бывший директор Феодосийской нефтебазы Андрей Химченко отсудил у ПриватБанка $5,3 млн (158,9 млн грн).

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Киевского апелляционного суда от 19 февраля, передает Апостроф.

Согласно документу, 31 октября Печерский райсуд Киева постановил взыскать с ПриватБанка в пользу истца $5,97 млн. И банк, и вкладчик решение обжаловали. Последний требовал, чтобы ПриватБанк заплатил ему $7,4 млн. Финучреждение просило суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Депозитные договоры были заключены 26 февраля 2010 года, 6-7 сентября 2011 года и 20-21 сентября 2012 года. На 7 марта 2014 года остаток по вкладу составлял $5,297 млн, а процентная ставка - 8%, говорится в постановлении.

Киевский апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и постановил взыскать с банка $5,3 млн ($5,297 млн - сумма вклада и $548 тыс. - проценты).

Как пишет Finbalance, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что после аннексии Крыма ПриватБанк перевел около 8 млрд грн кредитов и депозитов на дочернюю компанию Финилон. По ее словам, "на момент национализации на балансе банка не было никаких крымских активов и никаких крымских обязательств". Экс-глава правления ПриватБанка Александр Шлапак говорил, что активы стоимостью примерно 14 млрд грн в Крыму были конфискованы оккупационной властью, "а вкладчики примерно на 10 млрд грн остались".

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.