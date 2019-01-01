Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой

19:21 04.03.2019 0 комментариев Молдова

США разработали проект создания в 2019–2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом.

Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией, передает DESCHIDE.MD.

Как выяснили «Известия», три пилотных проекта уже весной будут запущены в Грузии, а также в странах Прибалтики и на Балканах. Кроме того, специальные «мониторинговые миссии» будут заниматься выявлением «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы».

Американцы собираются опробовать их работу уже на мартовских выборах президента Украины, на майском голосовании в Европарламент, а также на президентских выборах в Молдове в 2020 году.

США разработали проект создания в 2019–2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом «Известиям» сообщили два источника в политических кругах, знакомых с ситуацией.

Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО. Также планируется использовать крупнейшие IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

Как выяснили «Известия», три пилотных проекта уже весной будут запущены в Грузии, а также в странах Прибалтики и на Балканах.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть», — пояснил собеседник газеты.

Кроме того, специальные «мониторинговые миссии» будут заниматься выявлением «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы».

Американцы собираются опробовать их работу уже на мартовских выборах президента Украины, а также на майском голосовании в Европарламент.

На 2020 год у Вашингтона еще более масштабные планы, отмечает газета. США планируют «особо промониторить» президентские выборы в Казахстане, Молдове, Тайване и на Шри-Ланке. И, естественно, проследить за парламентскими в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Штаб-квартира, которая займется координацией работы данной глобальной сети, будет расположена в Вашингтоне.

«Представители центров возьмут на себя обеспечение сотрудничества Центров цифровых расследований и "мониторинговых миссий" с местными СМИ и НПО», — пояснил газете один из источников.



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