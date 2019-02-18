4 марта 2014 года украинские военные авиаторы провели марш из воинской части в Севастополе до аэродрома Бельбек.

Военные взяли флаги и знамена, построились и во главе с командиром Юлием Мамчур пошли на российских военных, вспоминает Gazeta.ua.

Россияне кричали, угрожали стрелять по ногам, но стреляли только в воздух. В результате украинские военные частично вернули себе контроль над аэродромом.

"Это была психологическая атака.Мы хотели одного - занять свои рабочие места, потому что аэродром, который даже не принимает самолеты, требует обслуживания. Со мной пошли 250 военнослужащих, еще столько же - остались охранять часть. С нами был боевой флаг полка, который выносят в торжественных случаях: бригаду тактической авиации была создана на основе 62-го истребительного полка, сформированного в 1941 году и с честью пронес этот флаг в годы войны ", - пяснював затем Юлий Мамчур.

26 февраля 2014 года крымские татары, украинцы и представители различных национальностей вышли под здание Верховной Рады АР Крым чтобы остановить российское вторжение. Мирную акцию организовал Меджлиса крымскотатарского народа, всего собралось 15 тыс. человек.

Митингующие имели целью не допустить принятия сепаратистского решение о присоединении Крыма к России.