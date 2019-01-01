Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
|18:41 04.03.2019
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|Россия
Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про призупинення Російською Федерацією виконання Договору між СРСР і США про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності та малої дальності".
Про це повідомили у прес-службі Кремля, передає УНІАН.
Зазначається, що участь Росії у ДРСМД призупинено "до усунення США допущених ними порушень зобов'язань за названим Договором або до припинення його дії".
Указ набрав чинності з дня підписання.
Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп оголосив, що 2 лютого США почнуть шестимісячний період виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
Президент США заявив, що не допустить, щоб ядерний потенціал Росії переважав потенціал цивілізованого світу.
Довідка.
Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між СРСР і США був підписаний 8 грудня 1987 року. Документ покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході.
Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.
4 грудня 2018 року держсекретар США Майк Помпео заявив, що США висунули Росії 60-денний ультиматум на відновлення виконання ДРСМД. За його словами, серед різних порушень, які Росія здійснювала впродовж багатьох років, - розробка і випробування з середини 2000-х років нової ракетної системи РФ "Новатор 9М729", яка дозволяє запускати крилаті ракети на надмірні відстані, заборонені договором.
У Сполучених Штатах прийшли до висновку, що Росія істотно порушує цей договір, і вирішили припинити свої зобов'язання за ДРСМД як засіб захисту у відповідь на дії РФ.
Держсекретар Помпео заявляв, що якщо Росія не відновить дотримання положень цієї угоди, США почнуть процес виходу з договору.
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