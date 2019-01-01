"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото

18:21 04.03.2019 0 комментариев Болгария

У Болгарії українські та місцеві активісти виступили проти перетворення країни на російську "троянську кобилу" в Євросоюзі і НАТО.

Акція пройшла через візит у понеділок до Софії голови уряду Росії Дмитра Медведєва, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у ГО "Всесвітній рух патріотів України".

"Люди, які до нас долучилися, зібралися, щоб озвучити свою громадянську позицію та завадити перетворення Болгарії у "троянську кобилу" Євросоюзу та НАТО", - розповіла активіст спілки українських організацій у Болгарії "Мати Україна" Олена Коцева.

За програмою візиту до Софії російський прем'єр зустрівся у понеділок із прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика



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