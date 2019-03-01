Wizz Air запустив 4 нових рейси з Києва і Львова
|18:01 04.03.2019
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|Украина
Авіакомпанія Wizz Air відкрила нові авіарейси з Києва до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена.
Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Європейська Правда.
Перший рейс в Бремен Wizz Air виконала 1 березня. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.
2 березня компанія запустила перельоти по ще двох напрямах з Києва - в Ригу і Біллунн. Рейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.
Угорський лоукостер також почав літати в данське місто Біллунн, відоме тим, що тут знаходиться дитячий парк розваг Legoland. Рейси виконується у вівторок і четвер.
Зі Львова до Копенгаген Wizz Air почав виконувати рейси у неділю, літатиме двічі на тиждень у середу та неділю.
"Цього місяця розширення своєї діяльності в Україні авіакомпанія продовжує також завдяки розміщенню четвертого літака Airbus A320 на київській базі", - йдеться у повідомленні/
У лютому Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.
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