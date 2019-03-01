Авіакомпанія Wizz Air відкрила нові авіарейси з Києва до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Європейська Правда.

Перший рейс в Бремен Wizz Air виконала 1 березня. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

2 березня компанія запустила перельоти по ще двох напрямах з Києва - в Ригу і Біллунн. Рейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Угорський лоукостер також почав літати в данське місто Біллунн, відоме тим, що тут знаходиться дитячий парк розваг Legoland. Рейси виконується у вівторок і четвер.

Зі Львова до Копенгаген Wizz Air почав виконувати рейси у неділю, літатиме двічі на тиждень у середу та неділю.

"Цього місяця розширення своєї діяльності в Україні авіакомпанія продовжує також завдяки розміщенню четвертого літака Airbus A320 на київській базі", - йдеться у повідомленні/

У лютому Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.