Wizz Air запустив 4 нових рейси з Києва і Львова

18:01 04.03.2019 0 комментариев Украина

Авіакомпанія Wizz Air відкрила нові авіарейси з Києва до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Європейська Правда.

Перший рейс в Бремен Wizz Air виконала 1 березня. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

2 березня компанія запустила перельоти по ще двох напрямах з Києва - в Ригу і Біллунн. Рейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Угорський лоукостер також почав літати в данське місто Біллунн, відоме тим, що тут знаходиться дитячий парк розваг Legoland. Рейси виконується у вівторок і четвер.

Зі Львова до Копенгаген Wizz Air почав виконувати рейси у неділю, літатиме двічі на тиждень у середу та неділю.

"Цього місяця розширення своєї діяльності в Україні авіакомпанія продовжує також завдяки розміщенню четвертого літака Airbus A320 на київській базі", - йдеться у повідомленні/

У лютому Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.



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