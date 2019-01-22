ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"

17:41 04.03.2019 0 комментариев Россия

Доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2" и будет распространяться на этот проект.

Об этом заявил в понедельник после заседания Совета ЕС по энергетике генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, сообщает ТАСС.

"Да, мы рассчитываем на быстрое вступление [директивы] в силу до завершения "Северного потока - 2", то есть директива будет применяться к этому проекту. Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали о возможности ввести ее в действие как можно быстрее - на следующий день после публикации (в официальном журнале ЕС - прим. ТАСС), и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне [странами ЕС]", - заявил он.

Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские.

Согласно документу, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

Впрочем, Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов - в частности, в вопросе сроков окупаемости проекта.



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