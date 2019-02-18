Адвокати українських військовополонених моряків готують пакет документів для подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ
|17:21 04.03.2019
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|Крым
Команда адвокатів українських військовополонених моряків формує перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанції.
Про це повідомив керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанції, зокрема до ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює за цим напрямом", - написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок.
М.Полозов також повідомив, що моряки отримують передачі відповідно до їхніх потреб.
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