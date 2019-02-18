Команда адвокатів українських військовополонених моряків формує перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанції.

Про це повідомив керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанції, зокрема до ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює за цим напрямом", - написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

М.Полозов також повідомив, що моряки отримують передачі відповідно до їхніх потреб.