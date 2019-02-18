"Пропагандистський потяг" зустрічали члени "молодої армії" Путіна, що включає в себе дітей-кадетів

17:01 04.03.2019 0 комментариев Крым

Сирійські військові "трофеї", отримані Росією, зараз у окупованому Криму. А точніше - у 20-вагонному потязі Путіна, що рушив у "турне перемоги" довжиною 27 тисяч кілометрів миль по всій країні.

Потяг має пройти, зокрема, через Сибір до Арктики й Тихого Океану, пише Daily Mirror, повідомляє ВВС.

Буде близько 500 таких виставок, а "гідами" на них виступатимуть російські військовослужбовці, які воювали в Сирії.

"Мета - показати якнайбільшій кількості людей у країні успішність російської армії у боротьбі з міжнародним тероризмом", - цитує газета полковника Дмитра Сєробабу.

Зброю бойовиків знайшли під час російської кампанії на підтримку режиму Асада, пише газета.

Це танк Т-55, різні броньовані машини, автомати Калашникова, ракети, артилерійська та хімічна зброя.

Зустрічали потяг у багатьох місцях члени "молодої армії" Путіна, що включає в себе дітей-кадетів.

А от в інтернеті потяг не користувався успіхом. У соцмережах цікавились, чи везе він російських солдатів, поранених у Сирії, та у скільки владі обійшовся цей "піар".

"Путін уже не думає, він просто робить те, що робили в минулому комуністи", - написав один користувач Twitter.



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