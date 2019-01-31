Источник сообщил о гибели члена экипажа фрегата, ремонтируемого в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе
|16:41 04.03.2019
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|Крым
Член экипажа фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" погиб, упав с надстройки корабля.
Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Центральный Военно-Морской Портал.
"На фрегате "Адмирал Григорович" в воскресенье утром погиб член экипажа в результате падения с надстройки корабля", – сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что корабль проходит текущий ремонт в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе. "В этом случае команда остается на борту", – добавил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Источник на предприятии подтвердил информацию о ЧП, указав, что погибший – не офицер.
В пресс-службе ЧФ РФ изданию сообщили, что командование Севастопольского гарнизона совместно с правоохранительным органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего на одном из кораблей соединения флота.
"По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы не совместимые с жизнью, – говорится в сообщении. – Выясняются все обстоятельства происшествия".
Справка
"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро. Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.
Текущий ремонт корабля начался в феврале. Планировалось, что он продлится около месяца.
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