У Чорному морі поблизу Румунії стартували військово-морські навчання НАТО «Poseidon 19».

Про це повідомляє прес-служба ВМС Румунії, передає Український мілітарний портал.

У маневрах бере участь більше тисячі військовослужбовців країн-членів НАТО.

Окрім морської компоненти вона також включає залучення військово-повітряних сил Румунії.

«У навчаннях беруть участь 10 військових кораблів Румунії, а також чотири кораблі з Болгарії, Німеччини, Іспанії та Туреччини. Підтримка навчань з повітря буде забезпечена гелікоптери Puma Naval, винищувачами МіГ 21 LanceR та F-16 ВПС Румунії», – йдеться в повідомленні.

Провідну роль у військових навчаннях «Poseidon 19» беруть кораблі НАТО з 2-ї постійної протимінної групи НАТО – SNMCMG2, що увійшли до Чорного моря напередодні.

В складі SNMCMG2 зараз перебувають – корабель комплексного забезпечення Військово-морських сил Німеччини FGS Werra(A514), мінний тральщик Військово-морських сил Туреччини TCG Akçakoca (M268), мінний тральщик ВМС Болгарії BGS Tsibar (32) та мінний тральщик ВМС Румунії ROS Lt Lupu Dinescu (F-25).