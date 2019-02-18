Російський фрегат повертається з Середземного моря в окупований Севастополь
|16:01 04.03.2019
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|Крым
Фрегат Чорноморського флоту Росії «Адмирал Макаров» здійснює перехід із Середземного моря до місця постійного базування в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу російського флоту.
«Фрегат Чорноморського флоту «Адмирал Макаров» завершив планове виконання завдань у складі постійної угруповання Військово-морського флоту в Середземному морі і взяв курс до місця постійного базування – місто-герой Севастополь», – йдеться в повідомленні.
У прес-службі відзначили, що корабель здійснює прохід проток Дарданелли і Босфор, прямуючи в Чорне море. Прибути до Севастополя корабель повинен 5 березня.
На зміну «Адмирала Макарова» в Середземне море відправився фрегат «Адмірал Ессен».
Російський фрегат «Адмирал Макаров» вийшов з місця базування в Севастополі і взяв курс на Середземне море на початку листопада 2018 року.
Корабель був переданий на озброєння Чорноморського флоту в грудні 2017 року.
Він озброєний крилатими ракетами «Калібр-НК», ракетним комплексом самооборони «Штиль-1», артустановкою А-190, зенітною артилерією, реактивною бомбовою установкою і торпедами. Крім того, фрегат може нести палубний вертоліт Ка-27 або Ка-31.
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