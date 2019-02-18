Літак-розвідник Військово-повітряних сил США Beech MC-12W Liberty здійснює спостережний політ над територією України вздовж державного кордону з Молдовою поблизу так званої “Придністровської Молдавської республіки”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Розпочав свій політ близько 12-ї з бази поблизу Констанца в Румунії.

Маршрут сьогоднішнього польоту Beech MC-12W Liberty вздовж кордону з Молдовою.

Літак Beech MC-12W Liberty оснащений потужним радіо-електронним обладнанням, також оптико-електронною системою на універсальній шарнірній підвісці L-3 Wescam MX-15Di (AN-AAQ-35), яка включає тепловізор третього покоління з матричною решіткою InSb 640×480 діапазону MWIR.

Окрім того він оснащений лазерним далекоміром, лазерною підсвідкою цілей, телекамеру зі спеціальним об’єктивом та інше спеціальне обладнання, що дозволяє здійснювати рекогносцування місцевості.