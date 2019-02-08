Реконструкция ВПП аэропорта в оккупированном Симферополя идет с отставанием

15:21 04.03.2019 0 комментариев Крым

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополь, которая должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2019 года, ведется с отставанием.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, пишут Новости Крыма.

«Есть отставание по срокам. Мы разбирались с этим вопросом. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2019 года. Подрядная организация должна мобилизоваться для выполнения этой задачи. Подрядчики заверяют, что наращивают потенциал. Посмотрим, как это будет происходить реальное исполнение», – сказал замминистра.

Назаров сообщил, что в федеральную целевую программу социально-экономического развития оккупированного Россией Крыма также будет добавлено новое мероприятие – строительство рулежной дорожки вдоль ВПП. 

Реконструкция ВПП аэропорта в оккупированном Симферополе стартовала летом 2018 года. Проект предусматривает удлинение полосы с 2700 до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений. Также в рамках проекта предусмотрена установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования и строительство новых рулежных дорожек.



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