Реконструкция ВПП аэропорта в оккупированном Симферополя идет с отставанием
|15:21 04.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополь, которая должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2019 года, ведется с отставанием.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, пишут Новости Крыма.
«Есть отставание по срокам. Мы разбирались с этим вопросом. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2019 года. Подрядная организация должна мобилизоваться для выполнения этой задачи. Подрядчики заверяют, что наращивают потенциал. Посмотрим, как это будет происходить реальное исполнение», – сказал замминистра.
Назаров сообщил, что в федеральную целевую программу социально-экономического развития оккупированного Россией Крыма также будет добавлено новое мероприятие – строительство рулежной дорожки вдоль ВПП.
Реконструкция ВПП аэропорта в оккупированном Симферополе стартовала летом 2018 года. Проект предусматривает удлинение полосы с 2700 до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений. Также в рамках проекта предусмотрена установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования и строительство новых рулежных дорожек.
Ещё на эту тему:
2300 лифтов в оккупированном Крыму заменят и отремонтируют за деньги российских налогоплательщиков
Оккупационные "власти" Феодосии рассказали об инвестпроектах и "единичном инвесторе"
В оккупированном Крыму обещают инвестсоглашений на 6 млрд рублей
Строительство трассы "Таврида" в оккупированном Крыму оплатят за счет фонда национального благосостояния РФ
В проект перевозок на "Кометах" вдоль побережья Крыма оккупанты инвестировали 1,7 млрд рублей
Оккупанты утопят Севастополь в нечистотах
В оккупированном Севастополе заявили, что закупят сухогрузы для поставок зерна в Сирию
Оккупанты не укладываются в сроки строительства развязки на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в оккупированном Крыму
В оккупированном Севастополе ФСО РФ покупает квартиры у фирмы экс-сотрудника СБУ / Фото
Оккупанты презентовали проект "севастопольского моста" / Фото