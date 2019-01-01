Захарова заявила, что Москва не "спустит на тормозах" историю со Скрипалями

15:01 04.03.2019 0 комментариев Россия

Россия не "спустит на тормозах" историю с "предполагаемым Великобританией отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии". 

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в понедельник, 4 марта,  интервью газете "Комсомольская правда", передает ТАСС.

Захарова "указала на абсурдность сокрытия британской стороной подробностей возможного отравления Скрипалей", отметив, что российское дипведомство не может получить ответы на "самые простые вопросы". 

"Абсурдность - это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился", - заявила Захарова.

Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации о том, что случилось со Скрипалями: "Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения".

Официальный представитель МИД в интервью также подняла вопрос о безнаказанности людей, осужденных российским судом и находящихся на территории Соединенного Королевства. "За последнее десятилетие британской стороне были направлены десятки запросов на основе вердиктов российской правоохранительной системы о выдаче людей, которые были осуждены российским судом (а до этого обвинены в незаконной финансовой или экономической деятельности)... большинство из этих запросов остались без ответа. И это проблема: британцы создали очень комфортные условия для людей, которые нарушают законы у себя в странах (отнюдь не только в России), вывозят грязные деньги и прекрасно их "отстирывают" в Лондоне и окрестностях. Но в данном случае правительство Великобритании почему-то не накладывает на себя санкции за поощрение вот этой всемирной "прачечной" грязных финансовых схем, денег и счетов", - заявила Захарова.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с большой долей вероятности" причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения.



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