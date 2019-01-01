МІУ пропонує звільнити Маріупольський і Бердянський порти від бюджетних платежів

14:41 04.03.2019 0 комментариев Украина

Міністерство інфраструктури розробляє пропозиції щодо скорочення частки відрахувань до держбюджету державними підприємствами портової галузі.

А у випадку Маріупольського та Бердянського морських портів — щодо обнулення цих відрахувань, передають Порти України з посиланням на заявиву міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Ми маємо політичну підтримку Президента України Петра Порошенка для успішного завершення морської реформи. Є підтримка щодо зниження портових тарифів і зборів та є розуміння, що це має відбуватися шляхом зменшення частки відрахувань до державного бюджету. Зараз готуємо великий пакет пропозицій для того, щоб цього року зменшити частку відрахувань, а у випадку портів Маріуполя і Бердянська — знизити їх до нуля», — заявив Омелян під час наради за підсумками діяльності морегосподарського комплексу в 2018 році, яка відбулася минулого тижня.

За його словами, питання Азовського моря залишається ключовим на порядку денному. «Два наші азовські порти ми в біді не залишимо. Їм на допомогу будуть спрямовані всі ресурси держави. Спільно з Єврокомісією і нашими американськими партнерами ми розробляємо проект фінансової допомоги, щоб якомога швидше поліпшити інфраструктуру як портів, так і міст. Ми продовжуємо міжнародний тиск на Російську Федерацію, ми забезпечимо вільне судноплавство через Керченську протоку. Ані Чорне море, ні Азовське не будуть внутрішніми морями Російської Федерації», — наголосив Омелян.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, в нараді взяли участь в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» Райвіс Вецкаганс, голова Державної служби морського та річкового транспорту України Дмитро Петренко, керівники портів і підприємств, інші представники морської галузі.



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