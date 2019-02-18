Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, якого напередодні за надуманими підставами затримували російські силовики, вважає, що провокації проти нього не припиняться.

Про це він заявив виданню "Крим. Реалії", повыдомляє Укрінформ.

"Небезпека мого переслідування зберігається. Я не в силах передбачити, що вони придумають надалі, аби знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв’язнів, то побачимо, що спершу у багатьох цих справах з’являється адміністративний протокол. За окремими справами, наприклад, у Андрія Захтея і Євгена Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене – нецензурна лексика в публічному місці", - зазначив архієрей.

Він вважає події 3 березня, коли його затримали перед посадкою на автобус до Ростова-на-Дону, де він збирався відвідати політв’язня Павла Гриба, спробою завадити йому у справі підтримки ув'язнених, а також також очорнити його ім’я.

«Мета – очорнити моє ім’я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в’язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить вулицями і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита. Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний. Ми всі сміялися, коли він вийшов із відділку поліції і почав матюкатися», – розповів архієпископ Климент.

Нагадаєм, напередодні, 3 березня, архієпископ Климент сів у автобус до Ростова-на-Дону, де збирався взяти участь у судовому засіданні щодо Павла Гриба, а наступного дня, у вівторок, відвідати політв’язня у СІЗО та сповідати і причастити його. За 15 хвилин до виїзду Климента затримав наряд поліції. У Центральному райвідділі поліції Сімферополя його спочатку звинуватили у крадіжці церковного майна - за анонімною заявою "прихожанина". Потім перевели до Київського райвідділу, де висунули нове звинувачення - у образі честі та гідності поліцейських: свідок, нібито, показав, що архієпископ начебто нецензурно висловлювався при затриманні. Священика протримали в поліції понад дев'ять годин. Завдяки широкому розголосу та підтримці адвокатів Еміля Курбедінова, Миколи Полозова та інших архієрея відпустили без складання протоколу.