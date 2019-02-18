За 2018 год население оккупированного Севастополя увеличилось более чем на 6,4 тыс человек и составило на 1 января 2019 года 442,4 тыс жителей.

Об этом во время заседания т.н. "правительства города" сообщил директор "департамента здравоохранения Севастополя" Сергей Шеховцев, сообщает РИА Новости.

До оккупации Севастополя Россией численность Севастополя составляла около 380 тыс человек, пишет издание. т.е. прирост составли 62 тысячи человек.

Положительную динамику обеспечили переселенцы из других регионов России и соседних стран.

"По итогам 2018 года Севастополь вошел в пятерку лидеров по приросту численности населения среди субъектов РФ. За счет миграции прирост населения составил 7,7 тыс человек", — отметил чиновник.

При этом рождаемость в городе упала.

"В 2018 году в Севастополе родилось 4424 ребенка, что на 351 меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемости в 2018 году в сравнении с 2017 году снизился на 9%", — сказал Шеховцев, добавив, что в прошлом году в городе умерло 13 детей до года.

Смертность в оккупированном Севастополе по-прежнему превышает рождаемость.

"От всех причин в городе в 2018 году умерло 5633 человека, что на 48 смертей меньше, чем в 2017 году. 50,2% — женщины, 49,1% — мужчины. Основная доля от всех умерших люди старше трудоспособного возраста", — подчеркнул директор департамента здравоохранения. На первом месте среди причин смертности болезни системы кровообращения – 59,3%, на втором месте новообразования – 19,5%, третье место – от внешних причин – 6%.

Сообщается, что т.н. "губернатор Севастополя" Дмитрий Овсянников потребовал от чиновников принять меры для увеличения рождаемости и сокращения смертности. "Нужно принимать дополнительные меры. У нас минфин отказал в согласовании нашего регионального материнского капитала на второго ребенка. Нужно повторно выходить с законопроектом. Необходимо принимать дополнительные меры на поддержку материнства, детства, на улучшение качества медицинской помощи", — заключил он.