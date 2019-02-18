Вертолеты морской авиации оккупантов искали подводные лодки в районе Донузлава
|13:21 04.03.2019
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|Крым
Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ми-8, а также личный состав авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Морской авиации и ПВО ЧФ РФ провели учения в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.
В ходе учений летные смены экипажей вертолетов осуществили учебный поиск подводных лодок условного противника.
В свою очередь специалисты авиационной комендатуры отработали задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах. Личный состав подразделений выполнил стационарное развертывание на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей.
Напомним, Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в городе Севастополе.
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