Вертолеты морской авиации оккупантов искали подводные лодки в районе Донузлава

13:21 04.03.2019 0 комментариев Крым

Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ми-8, а также личный состав авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Морской авиации и ПВО ЧФ РФ провели учения в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

В ходе учений летные смены экипажей вертолетов осуществили учебный поиск подводных лодок условного противника.

В свою очередь специалисты авиационной комендатуры отработали задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах. Личный состав подразделений выполнил стационарное развертывание на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей.

Напомним, Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в городе Севастополе.



Ещё на эту тему:

17:21 04.03.2019
Адвокати українських військовополонених моряків готують пакет документів для подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ
16:01 04.03.2019
Російський фрегат повертається з Середземного моря в окупований Севастополь
11:41 04.03.2019
Оккупанты разместят в Крыму очередной дивизион БРК «Бастион»
10:44 04.03.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці на 1 березня 2019 / Інфографіка
08:21 04.03.2019
Два американські військові катери, передані Україні, ще не готові перетнути океан, щоб працювати в Чорному морі
19:21 01.03.2019
Відбулася ротація російських кораблів поблизу Херсоньской області
14:21 01.03.2019
Оккупированные Крым и Севастополь «соревнуются» в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе в ЮВО
11:01 01.03.2019
В оккупированном Крыму опять ракетные стрельбы
10:41 01.03.2019
Гражданскую часть аэропорта Бельбек в Крыму будет строить подразделение минобороны
08:01 01.03.2019
Росія за час окупації втричі збільшила війська у Криму
16:41 28.02.2019
Здоров'я полонених українських моряків задовільне, на умови тримання не скаржаться - МЗС
14:01 28.02.2019
Консули передали військовополоненим морякам гроші, одяг та пакунки
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
17:01 01.03.2019
Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
15:21 01.03.2019
В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"
Все новости страны
Греция Греция
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 04.03.2019
Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой
15:41 04.03.2019
Літак-розвідник США здійснив польот поблизу невизнаного Придністров’я / Фото
10:21 04.03.2019
ЦВК Молдови оприлюднила остаточні результати виборів до парламенту
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
Все новости страны
Россия Россия
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
15:01 04.03.2019
Захарова заявила, что Москва не "спустит на тормозах" историю со Скрипалями
08:41 04.03.2019
Для продовження "Турецького потоку" через Болгарію РФ "потрібні тверді гарантії ЄС"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
Все новости страны
Турция Турция
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
Все новости страны
Украина Украина
21:01 04.03.2019
Хто та як управляє окупованими територіями. Хто саме стоїть за маріонетками квазі-республік / Відео
20:41 04.03.2019
Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці
20:21 04.03.2019
У посольстві США відреагували на затримання Климента в Криму
20:01 04.03.2019
​Крымчанин отсудил у ПриватБанка огромную сумму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс