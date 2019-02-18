Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд Криму" залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".

Засідання проходило в закритому режимі, однак на оголошення рішення пустили матір Ібрагімова.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Тимура Ібрагімова залишається незмінним - строком до 9 квітня 2019 року", - резюмував "суд".

Зазначимо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомлялось, шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрир" вивезли з СІЗО Сімферополя у напрямі російського Ростова-на-Дону для участі в судовому засіданні, яке заплановане на 12 березня.