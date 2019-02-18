Денісова сподівається, що зустрічі Климента з Павлом Грибом тепер ніщо не завадить

13:01 04.03.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова сподівається, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент тепер без перешкод дістанеться до Ростова-на-Дону, аби зустрітися з українським політв’язнем Павлом Грибом.

Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.

"Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща) відпустили з Київського районного відділку поліції міста Сімферополя. Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба", - написала Денісова.

Як повідомлялося, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент мав 3 березня виїхати до Ростова-на-Дону на зустріч із політв'язнем Павлом Грибом. Але його затримали просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя і відвезли до Центрального райвідділу міліції.

Владика розповів ЗМІ, що його затримали, аби допитати у справі про нібито пограбування церкви у Сімферополі, де він служить.

Згодом стало відомо, що архієпископа перевезли до Київського райвідділу поліції у Сімферополі для опитування за новою заявою - про те, що він нібито "нецензурно лаявся" на ринку центрального вокзалу Сімферополя. Щодо нього силовики мали намір скласти протокол про "дрібне хуліганство".

Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.



Ещё на эту тему:

18:01 01.03.2019
Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії
12:21 01.03.2019
Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму
08:21 01.03.2019
Українського активіста Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів
16:21 28.02.2019
РФ відмовила українським консулам у доступі до Кольченка через його "російське громадянство"
15:41 28.02.2019
Українському консулу дозволили зустрітися з Павлом Грибом
08:21 28.02.2019
Фігурант «справи українських диверсантів» Володимир Дудка не отримує необхідного медичного лікування
20:01 26.02.2019
Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото
15:21 26.02.2019
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь
16:21 25.02.2019
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ
14:21 25.02.2019
Адвокат: Балуха із Краснодарського краю можуть вивезти до Тверської області
09:01 25.02.2019
Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края
08:01 25.02.2019
На "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
17:01 01.03.2019
Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
15:21 01.03.2019
В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"
Все новости страны
Греция Греция
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 04.03.2019
Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой
15:41 04.03.2019
Літак-розвідник США здійснив польот поблизу невизнаного Придністров’я / Фото
10:21 04.03.2019
ЦВК Молдови оприлюднила остаточні результати виборів до парламенту
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
Все новости страны
Россия Россия
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
15:01 04.03.2019
Захарова заявила, что Москва не "спустит на тормозах" историю со Скрипалями
08:41 04.03.2019
Для продовження "Турецького потоку" через Болгарію РФ "потрібні тверді гарантії ЄС"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
Все новости страны
Турция Турция
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
Все новости страны
Украина Украина
21:01 04.03.2019
Хто та як управляє окупованими територіями. Хто саме стоїть за маріонетками квазі-республік / Відео
20:41 04.03.2019
Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці
20:21 04.03.2019
У посольстві США відреагували на затримання Климента в Криму
20:01 04.03.2019
​Крымчанин отсудил у ПриватБанка огромную сумму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс