Денісова сподівається, що зустрічі Климента з Павлом Грибом тепер ніщо не завадить
|13:01 04.03.2019
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|Крым
Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова сподівається, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент тепер без перешкод дістанеться до Ростова-на-Дону, аби зустрітися з українським політв’язнем Павлом Грибом.
Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.
"Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща) відпустили з Київського районного відділку поліції міста Сімферополя. Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба", - написала Денісова.
Як повідомлялося, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент мав 3 березня виїхати до Ростова-на-Дону на зустріч із політв'язнем Павлом Грибом. Але його затримали просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя і відвезли до Центрального райвідділу міліції.
Владика розповів ЗМІ, що його затримали, аби допитати у справі про нібито пограбування церкви у Сімферополі, де він служить.
Згодом стало відомо, що архієпископа перевезли до Київського райвідділу поліції у Сімферополі для опитування за новою заявою - про те, що він нібито "нецензурно лаявся" на ринку центрального вокзалу Сімферополя. Щодо нього силовики мали намір скласти протокол про "дрібне хуліганство".
Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.
Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.
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