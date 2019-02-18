Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова сподівається, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент тепер без перешкод дістанеться до Ростова-на-Дону, аби зустрітися з українським політв’язнем Павлом Грибом.

Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.

"Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща) відпустили з Київського районного відділку поліції міста Сімферополя. Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба", - написала Денісова.

Як повідомлялося, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент мав 3 березня виїхати до Ростова-на-Дону на зустріч із політв'язнем Павлом Грибом. Але його затримали просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя і відвезли до Центрального райвідділу міліції.

Владика розповів ЗМІ, що його затримали, аби допитати у справі про нібито пограбування церкви у Сімферополі, де він служить.

Згодом стало відомо, що архієпископа перевезли до Київського райвідділу поліції у Сімферополі для опитування за новою заявою - про те, що він нібито "нецензурно лаявся" на ринку центрального вокзалу Сімферополя. Щодо нього силовики мали намір скласти протокол про "дрібне хуліганство".

Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.