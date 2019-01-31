Оккупанты заявляют о начале второго этапа модернизации феодосийского завода "Море"

12:21 04.03.2019 0 комментариев Крым

Судостроительный завод "Море" в оккупированном Крыму готовится ко второму этапу модернизации. 

Об этом сообщила "административная служба завода", передает Крыминформ

"Модернизация предприятия проходит в плановом порядке. Завершены мероприятия первого этапа. В текущем периоде идет подготовка ко второму этапу", – говорится в сообщении.

Оккупанты сообщают, что сейчас на заводе "Море" ведется разработка проекта по строительству рыболовецких судов и подготовка их производства. Планируемая закладка "головного судна" состоится во второй половине года.

На заводе напомнили, что в июле 2018 года был построен и сдан госзаказчику – Морской спасательной службе – рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых" проекта А160-ЯР. 

"Судно предназначено для обеспечения подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трёх баллов, участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях, обследования дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений", – сообщили в предприятии.

После аннексии полуострова Российе в  2014 году завод "перешел в госсобственность" оккупированного Крыма, а весной 2016-го – в федеральную. В конце 2018 года 100% доли в уставном капитале ФГУП "Судостроительный завод Море" получила госкорпорация Ростех.  На данный момент основными заказчиками завода являются государственные структуры, пишет издание.



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