Оккупанты разместят в Крыму очередной дивизион БРК «Бастион»

11:41 04.03.2019 0 комментариев Крым

В 2019 году Минобороны РФ продолжит закупки береговых ракетных комплексов «Бастион» с сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс», в частности для размещения в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет Черноморская безопасность.

«В 2019 году ожидается поступление трех ракетных дивизионов. Они войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов», - сказал источник агентства.

Источник уточнил, что в части, касающейся Черноморского флота, у которого в оккупированном Крыму уже развернут БРК «Бастион», речь идет об очередном дивизионе БРК этого типа.

«Замена БРК «Утес» в Крыму на БРК «Бастион» шахтного базирования пока не планируется», - сказал он.

По открытым данным, дальность полета ракеты «Оникс» БРК «Бастион» составляет до 500 км.

Известно, что в ноябре 2016г. развернутый в Сирии БРК «Бастион» производил удары крылатыми ракетами «Оникс» по наземным целям.

Отметим, что 1 марта 2019 года оккупанты провели учения личного состава береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по развертыванию техники и стрельбы по морским целям.

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) «Яхонт» («Оникс») предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплекс «Бастион» имеет две модификации - подвижный «Бастион-П» и стационарный «Бастион-С».

Подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км от десантных операций противника.

Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров. После своего развертывания ПБРК может оставаться в полной боевой готовности в течение 3-5 суток, в зависимости от имеющихся запасов топлива.

В состав ПБРК «Бастион» входят: противокорабельные ракеты «Яхонт» в транспортно-пусковом стакане (ТПС); самоходные пусковые установки К-340П на шасси МЗКТ-7930 (экипаж — три человека); машина боевого управления (экипаж — пять человек); аппаратура информационно-технического сопряжения боевых средств комплекса с головным командным пунктом; автоматизированная система боевого управления комплексом; комплекс средств технического обслуживания.



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