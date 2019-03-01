ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви

12:01 04.03.2019 0 комментариев Румыния

Православна Церква України готова виконати умови, які висунула Румунська Церква для визнання ПЦУ.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він вважає прийнятним створити всередині ПЦУ вікаріат для румунських віруючих на Буковині, про що просила Румунська церква.

"Звичайно. Потрібно вести переговори. Ця заява була тільки минулого тижня, ми обговоримо все. Ми готові. І це буде дзеркальним кроком, бо на території Румунської Церкви уже створений вікаріат для українських парафій, де моляться українською. Чому нам не надати таку ж можливість для румунів?", - заявив митрополит.

"Я не вважаю це проблемою і певен, що ми вирішимо це питання, і Румунська Церква визнає нашу автокефалію", - додав предстоятель ПЦУ.

Раніше повідомлялось, що Румунська Праволавна Церква заявила, що може визнати ПЦУ в обмін на гарантії прав і свобод румуномовних церковних громад на Буковині, які зараз перебувають у віданні УПЦ МП.



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