Щодо кризи в Азовському - тривалість штучної затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянска, в Керченській протоці на 1 березня 2019.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про статистичні показники тривалості штучного утримання суден у лютому 2019 року та за весь период блокади:

- на вході до Азовського моря - в середньому 30,8 годин, що майже дорівнює показникам січня, але все ще є більшим, ніж в липні, на початку блокади Керченської протоки, діаграма 1;

- на виході з Азовського моря - в середньому склала 30,6 годин (в січні була 23,9), діаграма 2.

Звертаємо увагу, що ні про яке "припинення блокади" не йдеться. Тривалість штучного утримання суден залишається в 3-4 рази більшою, ніж до початку блокади Керченської протоки.

Що таке "нормально" - див. слайд 3.

Затримань суден посеред моря під час руху не зафіксовано. Див. слайд 4.

Деякі висновки - слайд 5.

За нашими відчуттями, найближчого місяця суттєвих змін не станеться, бо ще остаточно не вирішено долю "Північного потоку 2" та виборів.

Доки Крим залишається окупованим, ключ від Керченської протоки та Азовського моря буде в руках держави-окупанта, і вона буде їм маніпулювати за своєю логікою. Тому ми й кажемо про відчуття, а не про прогнози.

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3

Діаграма 4

Діаграма 5