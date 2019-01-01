РФ не визнає рішення гаазького суду щодо позову про захоплення активів "Нафтогазу" в окупованому Криму
|11:21 04.03.2019
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|Крым
Мін'юст Росії не визнає рішення міжнародного арбітражу в Гаазі за позовом НАК "Нафтогаз" до РФ про незаконне захоплення активів української держкомпанії в окупованому Криму.
Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на заяву міністерства, повідомляє ZN,UA.
"Російська Федерація у відповідному розгляді не брала і не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" і інших до Російської Федерації", - йдеться в заяві.
У відомстві мають намір забезпечити "захист інтересів РФ у зв'язку з винесенням вказаного арбітражного рішення".
Нагадаємо, як повідомили 1 березня у НАКу, трибунал при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті "Нафтогазом" активів в Криму.
У Гаазькому арбітражі розглядається цілий ряд подібних справ до РФ, зокрема, НАК "Нафтогаз України"; "Укрнафти" і ТОВ "Стабіл", Ігоря Коломойського і ТОВ "Аеропорт" Бельбек ", ТОВ" Лугзор "," Дніпроазоту "і інших.
Повідомлялось, що українські компанії обґрунтовують свої позови порушенням РФ українсько-російської угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій. Зазначена угода — мабуть, єдиний інструмент, що дозволяє їм відстояти свої права в рамках міжнародного права.
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