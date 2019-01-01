В Греции обезврежена крупная преступная группировка

11:01 04.03.2019 0 комментариев Греция

Греческая полиция обезвредила преступную группу, члены которой совершили более 320 грабежей, а также подозреваются в сбыте наркотиков. 

Преступная организация в последнее время действовала в центральных районах Афин: Экзархии, Акрополя, Синтагмы, Агиос Пантелеймонас и Омонии, сообщает сайт Русские Афины.

В частности, было арестовано 138 человек, все иностранцы, 93 из которых, обвиняются преступных действиях/кражах и грабежах, а остальные - в сбыте наркотиков. Большинство преступников - выходцы из Марокко, Алжира, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Ликвидация преступной организации была произведена после оперативной разработки Афинским комитетом безопасности при содействии других полицейских управлений безопасности Аттики: Полицейского отдела Аттики, группы Ε.Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. и при участии сотрудников уголовного розыска с задействованием "четвероногих" полицейских.

Было изъято большое количество похищенных товаров, в том числе более 350 ноутбуков, 300 мобильных телефонов, а также ножи, кинжалы, инструменты для взлома, деньги в размере 16.000 евро, 60 пакетиков с каннависом.

Полиция определила причастность обвиняемых к ряду преступлений, связанных с имуществом, в 324 случаях: 287 из которых были связаны с кражами автомобилей, 11 - с взломами домов и магазинов, 15 - с воровством, 11 грабежей - с использованием оружия (пистолетов, ножей, разбитых бутылок) и применением физического насилия.

Исполнители выявляли "жертв" и грабили их, в частности: объекты, расположенные в многоэтажных домах, где кроме жилья располагались офисы; а также транспортные средства, припаркованные в безлюдных местах которые быстро взламывали, без риска быть пойманными "за делом".

Преступники также выбирали пешеходов, которые перемещались в безлюдных местах. У жертв отнимали сумки, мобильные телефоны, украшения, планшеты.

Злоумышленники без колебаний использовали угрозы применения оружия или совершали физическое насилие.

В ходе расследования был обнаружен "штаб" преступной группировки, в котором было обнаружено и изъято:  шестьдесят упаковок каннабиса, готовых для продажи на незаконном рынке наркотиков, 94 неопознанных химических веществ, несколько ножей и кинжалов, инструменты для взлома, мобильные телефоны, 410 упаковок контрабандных сигарет.



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