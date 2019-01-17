Немецкий политик смог забронировать крымский отель через Booking.com банковской картой из Германии
|10:41 04.03.2019
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|Крым
Глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер в ходе визита в Крым рассказал, что впервые, находясь в Германии, смог расплатиться банковской картой при бронировании номера в отеле на аннексированном полуострове.
Политик заявил РИА Новости, что увидел позитив в признании Крыма.
"Я вижу позитив в части признания российского Крыма. Если все предыдущие годы, когда я ездил в Крым, при бронировании отеля мне приходилось оплачивать наличными на месте, то в этот раз впервые, находясь в Германии, я смог перевести оплату со своей банковской карты. Ранее при бронировании кредитная карта не срабатывала. Крымские отели не могли снять средства с немецкой кредитной карты", — рассказал Маурер.
Он добавил, что смог забронировать отель через Booking.com. По его словам, этим сервисом можно пользоваться также во Франции и Италии.
Правда, при бронировании необходимо отметить в чек-боксе, что визит связан с работой. На данный момент политик находится в оккупированном Россией Крыму и "прорабатывает визит на аннексированный полуостров большой делегации из Германии", пишет издание.
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