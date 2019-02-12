За результатами підрахунку 100% голосів виборців на виборах 24 лютого, до парламенту пройшли чотири партії, на першому місці за мандатами - Партія соціалістів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Центрвиборчком Молдови.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) отримала 18 мандатів, проєвропейський політичний блок ACUM - 14 мандатів, Демократична партія Молдови (ДПМ) - 13, партія "Шор" - 5 місць.



З результатами виборів в одномандатних округах соціалістична та демократична партії одержали 17 мандатів, блок ACUM - 12 мандатів, "Шор" - 2.



У трьох одномандатних округах перемогу здобули незалежні кандидати.



Також, за даними ЦВК, інші партії не подолали бар'єр 6%.



Зазначимо, явка на парламентських виборах у Молдові 24 лютого становила менше половини зареєстрованих виборців - менш як 49,1%.



Деякі політичні сили вже в процесі підрахунку голосів висловили сумнів у результатах.

Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum заявив, що не визнає результатів виборів на спеціальних дільницях, які відкрили для виборців з непідконтрольного Кишиневу Придністров'я, через, як заявили в блоці, фальсифікації на них.