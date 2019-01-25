Пожар прекратился на судне "Маэстро" - одном из двух иностранных танкеров, загоревшихся в Черном море больше месяца назад.

Об этом сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

"Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг", - сказал собеседник агентства.

Рядом с танкерами сейчас находится судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность.

"Ждем от судовладельца дальнейших решений", - добавили в пресс-службе.

О том, что пожар потушен на первом танкере - "Канди", стало известно 28 февраля.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули Крым.