В окупованому Севастополі, збираються зносити будинки місцевих жителів, оскільки вони, згідно з новим генпланом міста, потрапили в "сіру зону" Міноборони Росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Апостроф.

Як зазначається, опублікований 28 лютого і ще не затверджений, ескіз основного містобудівного документа викликав хвилю обурення, спровокував кілька мітингів, на яких мешканці військових містечок в селищі Кача назвали себе "кріпаками Міноборони".

У 2017 році уряд Росії виграв понад чотири тисячі позовів проти так званих "земельних лишенців" - ділянок, оформлених в Севастополі за часів до окупації з порушенням законодавства. У той же час, військова прокуратура звернулася до суду з вимогою вилучити землі в мікрорайоні Любимівка "з чужого незаконного володіння".

Рішення винесли заочно, сповістивши мешканців по факту: в містечко прийшли пристави з виконавчими листами на знесення.

"Представник військової прокуратури прямо сказав: "Ми знесемо, кого нам зверху скажуть, а кого знесемо, ми не скажемо". Я спробував дізнатися, хто віддає наказ - письмово або усно, але мені назвати прізвище відмовилися", - обурюється правозахисник Олексій Деменок.

"Якщо російські суди не допоможуть, люди будуть звертатися в ЄСПЛ, і буде міжнародний скандал. Адже якщо у людей відбирають власність, єдине житло, влада міста, як це відбувається з земельними лишенцями - це ще можна списати на внутрішній конфлікт з тими, хто отримав землю нібито незаконно. А якщо житло відбирають військові, то це означає одне: приєднання Криму було анексією", - зазначає Деменок.