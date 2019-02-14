Американський генерал назвав неймовірним факт заходу в окупований Крим комерційних суден країн НАТО

09:21 04.03.2019 0 комментариев Крым

Колишній командувач військовими підрозділами США в Європі Бен Ходжес заявляє, що заходи комерційних суден країн-членів НАТО до портів в окупованому Криму є неймовірними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в Одесі під час першої міжнародної конференції «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

«Передовсім ми повинні відкинути все, що навіть віддалено виглядає, нібито ми, Захід, визнали російський суверенітет над Кримом. Факт того, що комерційні судна країн НАТО, таких як Туреччина, заходять до Севастополя, для мене неймовірний. Як ми можемо, якщо Україна сказала, що ці порти закриті, в країнах НАТО або інших державах заходити в ці порти так, нібито це нормальна справа?», - підкреслив Ходжес.

 Він додав, що не бачить, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на Донбасі.

«Можливо, мене після цього не запросять в Україну. Але я повинен сказати: я не бачу, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на сході України і тим, що там гинуть українські солдати. Ні стурбованості, ні злості з цього приводу серед високопоставлених осіб», - сказав Ходжес.

Крім того, він зазначив, що допомога зі сторони США має полягати в тому, щоб сприяти наближенню армії України до стандартів НАТО.

«Але необхідна прозорість бюджету, оскільки наразі незрозуміло, на що конкретно йдуть кошти і яким чином витрачаються на бійців, які на сході захищають суверенітет країни», - вважає екс-командувач військами США в Європі.

Як повідомлялося раніше, 1 березня в Одесі пройшла дводенна перша міжнародна конференція «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

 



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