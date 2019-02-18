Пораховано щільність російських кораблів на акваторію в Азовському морі

09:01 04.03.2019 0 комментариев Крым

Росія прагне легалізувати територіальне море навколо Криму і нарощує там потужності свого флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко під час першої міжнародної конференції «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

Адмірал наголосив, що протягом 250 років Росія прагне домінувати в Чорноморському регіоні, і окреслив цілі, які переслідує країна-агресор після подій у Керченській протоці - після захоплення у полон 24 українських військових моряків.

«Три цілі спостерігаються. Перша - легалізація територіального моря навколо Криму. Друга - домінування і створення якомога найпотужнішого формування на території автономної республіки. Третє - вплив на країни Чорноморського регіону і спроби втручання в їхні внутрішні справи», - сказав Воронченко.

За його словами, спостерігається, як РФ нарощує міць Чорноморського флоту, зокрема свого угруповання, що дислокується в Криму. Перш за все, зазначив адмірал, це носії крилатих ракет «Калібр».

«Зараз їх сумарний залп становить 86 одиниць корабельного складу, і до 2020 року, за нашими даними, вони намагатимуться підвищити цей потенціал до 168 ракет у залпі. Друге - створення Росією сильного угруповання в Азовському морі. Це - 105 катерів і кораблів, що виконують завдання нібито захисту їх кордонів, яких немає», - заявив командувач ВМС ЗСУ.

Він додав, що пораховано щільність російських кораблів на акваторію в Азові - це один корабель на 350 кв. км. При цьому в Каспії цей показник становить одиниця - на 4 тис. кв. км.

«Бачите, яка різниця», - сказав адмірал, зазначивши, що Росія завжди застосовувала брудні методи - шантаж і блеф.

«Наприклад, доповідають про вдалий залпі двох ракет, але насправді була лише одна, яка в ціль не влучила», - сказав Воронченко.

Адмірал назвав спроби Росії тиснути на країни Чорноморського регіону «раковою пухлиною», заявивши, що в Україні - це Донбас і Крим, в Молдові - Придністров'я, в Грузії - Південна Осетія. Агресор, сказав він, таким чином впливає на розвиток цих країн.

«На жаль, це сумний досвід у боротьбі з агресором», - констатував Воронченко.

Як повідомлялося раніше, в Одесі 1 і 2 березня проходила перша міжнародна конференція «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

 



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