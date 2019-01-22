Рішення про продовження газопроводу “Турецький потік” через Болгарію може бути прийнято тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не буде перешкоджати поставкам газу по даному маршруту.

Про це заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю болгарській газеті “Труд” напередодні свого візиту в Софію, інформує УНН.

“Нова гілка не повинна повторити сумну долю „Південного потоку“. Так що рішення про продовження „Турецького потоку“ через болгарську територію залежить від того, чи вдасться Софії отримати тверді гарантії, що ЄС не буде чинити перешкоди планам поставок газу по новому газопроводу”, — сказав Медведєв.

За словами Медведєва, “варіант продовження другої гілки „Турецького потоку“ на Болгарію, Сербію і Угорщину зараз опрацьовується”.

“Але остаточне рішення залежить не тільки від нас. Вибір між різними варіантами продовження „Турецького потоку“ багато в чому буде визначатися готовністю газотранспортної інфраструктури. Що, в свою чергу, залежить від зацікавленості і конкретних дій урядів відповідних країн”, — підкреслив прем’єр-міністр РФ.