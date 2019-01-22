Для продовження "Турецького потоку" через Болгарію РФ "потрібні тверді гарантії ЄС"

08:41 04.03.2019 0 комментариев Россия

Рішення про продовження газопроводу “Турецький потік” через Болгарію може бути прийнято тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не буде перешкоджати поставкам газу по даному маршруту.

Про це заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю болгарській газеті “Труд” напередодні свого візиту в Софію, інформує УНН.

“Нова гілка не повинна повторити сумну долю „Південного потоку“. Так що рішення про продовження „Турецького потоку“ через болгарську територію залежить від того, чи вдасться Софії отримати тверді гарантії, що ЄС не буде чинити перешкоди планам поставок газу по новому газопроводу”, — сказав Медведєв.

За словами Медведєва, “варіант продовження другої гілки „Турецького потоку“ на Болгарію, Сербію і Угорщину зараз опрацьовується”.

“Але остаточне рішення залежить не тільки від нас. Вибір між різними варіантами продовження „Турецького потоку“ багато в чому буде визначатися готовністю газотранспортної інфраструктури. Що, в свою чергу, залежить від зацікавленості і конкретних дій урядів відповідних країн”, — підкреслив прем’єр-міністр РФ.



Ещё на эту тему:

17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
17:41 13.02.2019
Європарламент і Рада ЄС узгодили директиву згідно з якою Nord Stream 2 повинен працювати за правилами ЄС
18:41 08.02.2019
Совет ЕС одобрил поправки в газовую директиву, изменив их суть, теперь Германия решит судьбу «Северного потока-2»
16:41 08.02.2019
Франція та Німеччина домовились щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
18:21 24.01.2019
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік - 2" в 2019 році
09:01 23.01.2019
Україна закликала ЄС усвідомити загрози Nord Stream 2
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
17:01 01.03.2019
Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
15:21 01.03.2019
В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"
Все новости страны
Греция Греция
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 04.03.2019
Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой
15:41 04.03.2019
Літак-розвідник США здійснив польот поблизу невизнаного Придністров’я / Фото
10:21 04.03.2019
ЦВК Молдови оприлюднила остаточні результати виборів до парламенту
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
Все новости страны
Россия Россия
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
15:01 04.03.2019
Захарова заявила, что Москва не "спустит на тормозах" историю со Скрипалями
08:41 04.03.2019
Для продовження "Турецького потоку" через Болгарію РФ "потрібні тверді гарантії ЄС"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
Все новости страны
Турция Турция
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
Все новости страны
Украина Украина
21:01 04.03.2019
Хто та як управляє окупованими територіями. Хто саме стоїть за маріонетками квазі-республік / Відео
20:41 04.03.2019
Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці
20:21 04.03.2019
У посольстві США відреагували на затримання Климента в Криму
20:01 04.03.2019
​Крымчанин отсудил у ПриватБанка огромную сумму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс