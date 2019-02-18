Два американські військові катери, передані Україні, ще не готові перетнути океан, щоб працювати в Чорному морі

08:21 04.03.2019 0 комментариев Крым

Два американські військові катери, передані Україні у вересні в Балтіморі (США), прибудуть у розпорядження Військово-морських сил ЗСУ в 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в Одесі заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент на брифінгу, присвяченому першій міжнародній конференції «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

 За словами дипломата, після захоплення Росією в полон 25 листопада 2018 року в Чорному морі 24 українських військових моряків, зрозуміло, «що безпекову ситуацію в Чорному морі не забезпечено». Тому, зазначив Кент, США готові співпрацювати з Україною, щоб у країни була можливість захиститися від зовнішньої агресії.

Допомога полягає в тренінгах, спільних навчаннях, в тому числі «Сі Бриз», регулярній присутності в Чорному морі кораблів США. Крім того, він нагадав, що в Балтіморі у вересні минулого року відбулася церемонія передачі Україні двох катерів класу Island.

На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко і командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко. «Зараз два кораблі в Балтіморі. Це вже майно України, але вони ще не готові перетнути океан, щоб працювати в Чорному морі. Але це відбудеться цього року», - сказав Кент.

Він додав, що це дасть Україні нові можливості в патрулюванні Чорного моря.

Дипломат також відповів на запитання про позицію США з приводу окупації Криму. «Наша позиція чітка і ясна: Крим - це Україна. Крапка», - наголосив заступник помічника держсекретаря США.

 



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