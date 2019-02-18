Адвокат Микола Полозов розповів деталі затримання архієпископа Климента в окупованому Криму і назвав головні цілі, які переслідувала Москва.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.

Архієпископ Климент сьогодні, 3 березня, збирався виїхати на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українські політв'язням Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити.

Об 11:45 на співробітники ППС зайшли в автобус, вивели звідти архієпископа і провели огляд його особистих речей. Там були підрясник, єпитрахиль, доручи – все необхідне для релігійних дій.

За п’ять хвилин з’явилась заява від невідомого "прихожанина", в якій архієпископа звинуватили у крадіжці всіх цих речей.

"Співробітників поліції не збентежило те, що ці речі належать Клименту і він їх взяв зі своєї церкви", - відзначає Полозов.

Климента привезли до відділу поліції району "Центральний", де протягом майже 5 годин утримували. Практично відразу до нього приїхав адвокат Еміль Курбедінов, згодом – Полозов. Там у Климент пояснив, що всі ці предмети - його особисте майно, а звинувачення в крадіжці - абсурд.

"Оскільки ніяких протоколів щодо Климента не складали і він не був затриманий, ми з Емілем запропонували Архієпископу покинути відділ. У журналі записів Климент поставив позначку, що має претензії до співробітників поліції через утримання його понад 3 години", - йдеться у повідомленні.

Коли Климент разом з адвокатами вже вийшов, на вулиці їх наздогнав заступник начальника поліції і повідомив, що є нова заява – про лайку архієпископа під час огляду. Усіх запросили до наступного відділку - "Київського" - для складання протоколу.

Там Климент з адвокатами дві з половиною години чекали заявника, без якого протокол скласти не могли. Архієпископа тим часом намагалися запросити на розмову без захисників. Коли ж така сумнівна пропозиція була відкинута, для співробітників це вочевидь стало несподіванкою – вони "розгубилися, зам'ялися і були змушені піти".

За півгодини до закінчення терміну до відділку привели чоловіка, який за словами адвоката, нагадував "алкоголіка і безхатька" одночасно. Саме він чув, як архієпископ нібито нецензурно висловлювався.

Як відзначив адвокат, весь цей час зовні "бушував інформаційний шторм". Українські журналісти, громадські працівники, посадові особи робили все, що було в їхніх силах, аби допомогти Клименту. "Російська влада явно не очікували, що в неділю буде така реакція ззовні, а до самого Клименту приїдуть адвокати", - вважає адвокат.

Приблизно тоді ж Людмила Денисова повідомила Полозову, що за повідомленням російського омбудсмена, щодо Климента російська влада не збирається складати ніяких протоколів. "Хоча за півгодини до того інформація була явно протилежної", - відзначає Полозов.

І дійсно, майор поліції, що прийшла з паперами в руках тримала тільки бланк пояснення. Архієпископ Климент скористався правом не свідчити проти себе, про що і було зроблено відповідний запис у бланку пояснення. О 21:06 усі троє залишили відділ поліції "Київський".

"Правозахисна і релігійна діяльність Архієпископа Климента, його підтримка українських політв'язнів вже давно шалено дратує російська влада в окупованому Криму", - зазначає Полозов.

На його думку, замовлення на архієпископа було оформлене з Москви. Локальним завданням силовиків було не допустити зустрічі Климента з Павлом Грибом, глобальним – перешкодити його діяльності та залякати.

Захисник відзначає, що розрахунок був "майже правильний": неділя, всі відпочивають, ніякої активності бути не повинно.

"Але прорахувалися. Вони не очікували, що Еміль Курбедінов і я опинимося поруч, вони не очікували, що реакція української та світової громадськості буде настільки гострою... Тому були змушені перегравати, що називається, на ходу. Рішення приймалося в Москві. Цього разу Архієпископа Климента вдалося відбити. Але, боюся, цього разу, на жаль, не останній", - пояснив Полозов.