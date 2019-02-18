Поступила информация о задержании в оккупированном Крыму архиепископа Климента
|13:34 03.03.2019
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|Крым
Поступила информация о задержании в оокупированном Крыму архиепископа Климента.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Александра Ефименко: « Архиепископ Климент задержан в Крыму. Сняли с автобуса в Симферополе. Он собирался на встречу с заключённым Павлом Грибом. Везут в Киевский райотдел полиции», передает Крымская солидарность.
На данный момент архиепископ находится в отделе полиции № 3 «Центральный» Управления МВД России по г.Симферополю по адресу ул. Футболистов 20.
Для оказания юридической помощи в управление МВД выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Назим Шеихмамбетов.
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