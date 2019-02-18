Поступила информация о задержании в оокупированном Крыму архиепископа Климента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Александра Ефименко: « Архиепископ Климент задержан в Крыму. Сняли с автобуса в Симферополе. Он собирался на встречу с заключённым Павлом Грибом. Везут в Киевский райотдел полиции», передает Крымская солидарность.

На данный момент архиепископ находится в отделе полиции № 3 «Центральный» Управления МВД России по г.Симферополю по адресу ул. Футболистов 20.

Для оказания юридической помощи в управление МВД выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Назим Шеихмамбетов.