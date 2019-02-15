Моніторингова група "Майдану закордонних справ", «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNew повідомляє, що приблизно о 04:00 03.03.19 до Чорного моря увійшов тральщик ВМС Іспанії ESPS TAJO (M36).

ESPS - це префікс кораблів іспанських ВМС, означає "испанский військовий корабель", M36 - бортовий номер. Тобто назва тральщика - TAJO, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Корабель входить до складу 2-ї Постійної військово-морської протимінної групи НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2).