До Чорного моря увійшов тральщик ВМС Іспанії / Фото
|13:27 03.03.2019
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Моніторингова група "Майдану закордонних справ", «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNew повідомляє, що приблизно о 04:00 03.03.19 до Чорного моря увійшов тральщик ВМС Іспанії ESPS TAJO (M36).
ESPS - це префікс кораблів іспанських ВМС, означає "испанский військовий корабель", M36 - бортовий номер. Тобто назва тральщика - TAJO, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Корабель входить до складу 2-ї Постійної військово-морської протимінної групи НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2).
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