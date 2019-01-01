Україна пропонує зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації з Грузією та Молдовою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

Так, міністр зазначив, що сьогодні з міжнародними партнерами відбудеться обговорення того, що ж можна зробити разом.

“Наші грузинські друзі, Молдова це країни, які мають йти вперед європейським шляхом. Чому б не зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації? Або ми і грузинські друзі — ми обов’язково отримаємо членство в НАТО, але і до цього моменту, не будучи членами НАТО, ми маємо співпрацювати в тому, щоб Чорне море було морем безпеки, цінностей, принципів, щоб тут діяла свобода мореплавства”, — сказав він.