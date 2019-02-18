Клімкін пообіцяв що Чорне море стане для РФ Бермудським трикутником
|20:21 01.03.2019
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|Крым
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Чорне море ніколи не буде належати чинному політичному режиму Росії.
Про це Клімкін сказав під час міжнародної конференції в Одесі, повідомляє НВ з посиланням Інтерфакс-Україна.
"Чорне море ніколи не буде належати російському режиму, насправді воно стане для нього Бермудським трикутником...Ми обов'язково повернемо Крим. Для цього ми повинні бути сильними економічно і у питанні безпеки", - цитує Клімкіна Інтерфакс-Україна.
Дипломат нагадав, що Росія всіляко перешкоджає свободі мореплавства у Керченській протоці і Азовському морі.
"Вона атакує наші кораблі, захоплює військовополонених. Все, що ми робимо і повинні зробити - повинно бути сконцентровано на звільненні наших хлопців військовополонених, як і інших політв'язнів і заручників", - сказав Клімкін.
Росія суттєво ускладнила судноплавство в Азово-Чорноморському басейні після побудови Керченського мосту до окупованого Криму. В 2018 році почастішали протиправні затримання українських кораблів російськими прикордонниками, що ускладнило морські перевезення у регіоні. Фахівці вказують на повзучу анексію Росією Азовського моря.
У кінці 2018 року Росія пішла на відкритий акт агресії проти України у Керченській протоці.
25 листопада катери ВМС України були атаковані та захоплені російським спецназом в нейтральних водах Керченської протоки під час їх переходу в Азовське море. Росіяни стверджують, що кораблі ВМС України вторглися в "територіальні води РФ".
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