Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Чорне море ніколи не буде належати чинному політичному режиму Росії.

Про це Клімкін сказав під час міжнародної конференції в Одесі, повідомляє НВ з посиланням Інтерфакс-Україна.

"Чорне море ніколи не буде належати російському режиму, насправді воно стане для нього Бермудським трикутником...Ми обов'язково повернемо Крим. Для цього ми повинні бути сильними економічно і у питанні безпеки", - цитує Клімкіна Інтерфакс-Україна.

Дипломат нагадав, що Росія всіляко перешкоджає свободі мореплавства у Керченській протоці і Азовському морі.

"Вона атакує наші кораблі, захоплює військовополонених. Все, що ми робимо і повинні зробити - повинно бути сконцентровано на звільненні наших хлопців військовополонених, як і інших політв'язнів і заручників", - сказав Клімкін.

Росія суттєво ускладнила судноплавство в Азово-Чорноморському басейні після побудови Керченського мосту до окупованого Криму. В 2018 році почастішали протиправні затримання українських кораблів російськими прикордонниками, що ускладнило морські перевезення у регіоні. Фахівці вказують на повзучу анексію Росією Азовського моря.

У кінці 2018 року Росія пішла на відкритий акт агресії проти України у Керченській протоці.

25 листопада катери ВМС України були атаковані та захоплені російським спецназом в нейтральних водах Керченської протоки під час їх переходу в Азовське море. Росіяни стверджують, що кораблі ВМС України вторглися в "територіальні води РФ".