Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що анексованний Росією Крим їм не належить.

"Ви (українці - ред.) мовчки погодилися, що Крим не ваш. Ви там не вмирали", - сказав він, повідомляє НВ з посиланням TUT.BY.

"Що зміниться, якщо я заявлю, що Крим ваш? Що ми отримаємо? Треба дивитися далі. І намагатися хоча б мене зрозуміти. Не можу я бути маріонеткою", - зазначив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, "Білорусь - хороший майданчик для врегулювання цього конфлікту" і "цю проблему треба закривати".

Лукашенко додав, що тема окупації Криму в розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним не піднімалася.