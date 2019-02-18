Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній
|20:01 01.03.2019
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|Крым
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що анексованний Росією Крим їм не належить.
"Ви (українці - ред.) мовчки погодилися, що Крим не ваш. Ви там не вмирали", - сказав він, повідомляє НВ з посиланням TUT.BY.
"Що зміниться, якщо я заявлю, що Крим ваш? Що ми отримаємо? Треба дивитися далі. І намагатися хоча б мене зрозуміти. Не можу я бути маріонеткою", - зазначив Лукашенко.
За словами білоруського лідера, "Білорусь - хороший майданчик для врегулювання цього конфлікту" і "цю проблему треба закривати".
Лукашенко додав, що тема окупації Криму в розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним не піднімалася.
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