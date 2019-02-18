В Госудме РФ потребовали "зачистить госорганы" оккупированного Крыма от чиновников сохранивших украинское гражданство
|19:41 01.03.2019
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|Крым
В Госудме РФ выяснили, что законодательство России неоправданно лояльно к лицам с двойным гражданством.
Подобная практика может иметь самые непредсказуемые последствия для управляемости оккупированным Крымом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил свердловский депутат Госдумы Николай Езерский, выступая в Гордуме Екатеринбурга с годовым парламентским отчётом.
По словам Езерского, в Государственной думе сейчас срочно изучают вопрос и требуют выявить всех крымских госслужащих, до сих пор не отказавшихся от украинского гражданства. Все они должны быть немедленно уволены с государственных должностей.
«Были случаи, что многие с украинским гражданством работали на госдолжностях в Крыму. Сейчас ввели норму, что нужно только российское гражданство для таких должностей. Сейчас ведется работа по выявлению чиновников с двойным гражданством в Крыму», – доложил Езерский.
Ранее российский политолог Олег Матвейчев подверг сомнению лояльность крымских силовиков и судей российскому государству. По его словам, корпоративная солидарность экс-украинских силовиков и судей, оставшихся работать в оккупированном Крыму, наносит урон российскому государству.
«Это очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявлял агентству «Новый День» Матвейчев.
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