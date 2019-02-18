В Госудме РФ выяснили, что законодательство России неоправданно лояльно к лицам с двойным гражданством.

Подобная практика может иметь самые непредсказуемые последствия для управляемости оккупированным Крымом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил свердловский депутат Госдумы Николай Езерский, выступая в Гордуме Екатеринбурга с годовым парламентским отчётом.

По словам Езерского, в Государственной думе сейчас срочно изучают вопрос и требуют выявить всех крымских госслужащих, до сих пор не отказавшихся от украинского гражданства. Все они должны быть немедленно уволены с государственных должностей.

«Были случаи, что многие с украинским гражданством работали на госдолжностях в Крыму. Сейчас ввели норму, что нужно только российское гражданство для таких должностей. Сейчас ведется работа по выявлению чиновников с двойным гражданством в Крыму», – доложил Езерский.

Ранее российский политолог Олег Матвейчев подверг сомнению лояльность крымских силовиков и судей российскому государству. По его словам, корпоративная солидарность экс-украинских силовиков и судей, оставшихся работать в оккупированном Крыму, наносит урон российскому государству.

«Это очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявлял агентству «Новый День» Матвейчев.

