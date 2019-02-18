Після місяця чергування прикордонного сторожового корабля Берегової охорони ФСБ Росії «Аметист» (355) у Каркінітській затоці в Чорному морі його замінив ПСКР «Проворный» (406).

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела

Як і в попередні рази чергування тривало рівно місяць після чого ПСКР «Аметист» (355) відправився до окупованого Севастополя, де розташована база Берегової охорони ФСБ Росії.

Зона відповідальності цих кораблів – Каркінітська затока між окупованим Кримським півостровом та Херсонською областю.

На ділянці окупанти здійснюють незаконний видобуток піску земснарядами «Печора», «Трофа», «Иртыш» та «Амур».

Обидва ці кораблі були побудовані на російському підприємстві «Алмаз» за проектом 22460 та призначені для тривалого перебування у морі з великим терміном автономності.

Короткі тактико-технічні характеристики кораблів проекту 22460

Водотоннажність: 630 тонн

Довжина: 62,5 метрів

Ширина: 12 метрів

Екіпаж: 24 особи

Швидкість: до 30 вузлів

Автономність: до 60 діб

Озброєння: 30-мм артилерійська установка АК-630 та 12,7 кулемет КОРД

За таким же проектом побудований ПСКР «Изумруд», який брав участь у нападі на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки.