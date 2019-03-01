Туреччина прагне повного скасування віз в Росією.

Про це заявив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu, повідомляє Європейська Правда.

За словами міністра, Анкара зробила певні кроки щодо спрощення візового режиму з Росією. "Ми робимо все можливе в цьому напрямку і прагнемо швидкого і повного скасування віз з Росією", - сказав Чавушоглу.

Керівник турецької дипломатії також повідомив, що Анкара активізувала кроки з відновлення переговорів для поновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС.

Президент РФ Владімір Путін на початку лютого розширив список категорій турецьких громадян, які мають право на безвізовий в'їзд до Росії. Зокрема йдеться про водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення. Повідомлялося, що Анкара має зробити відповідний крок зі свого боку. Візове питання було проблемою не тільки для турецьких перевізників, а й експортерів.

Як відомо, наприкінці 2015 року Путін призупинив безвізовий режим з Туреччиною.