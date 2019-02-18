Президент РФ Владимир Путин намерен посетить подстанцию "Порт", которая будет обеспечивать электроэнергией железнодорожную часть Керченского моста.

На торжественное открытие этой подстанции главу государства пригласил председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский, сообщает Интерфакс.

Как отметил глава "Россетей", это одна из строек, направленных на надежное электроснабжение оккупированного Крыма и южной части России. По словам П.Ливинского, подстанция обеспечит электроэнергией "железнодорожную тягу для Керченского моста, порта "Тамань" и является системоообразующим объектом на юге России мощностью 432 мегавольтампера".

"Подстанция действительно как игрушка, современная, полностью на базе цифрового управления", - сказал глава "Россетей".