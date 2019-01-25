В пятницу утром вблизи морских границ оккупированного Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Американский морской разведчик в более двух часов летал вблизи морских границ оккупированного Крыма, сообщает Интерфакс.

В последнее время значительно возросло количество полетов американских разведывательных самолеты, в том числе дальних беспилотников, у российских границ в регионе Балтики, на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.

Как сообщалось, в четверг американские самолеты также вели разведку вблизи Калининградской области и оккупированного Крыма.

Кроме того, в четверг был зафиксирован очередной полет американского разведывательного самолета Beechcraft MC-12W Liberty вблизи границ непризнанной Приднестровской Молдавской республики, где размещена оперативная группа российских войск.

Самолет, вылетевший с авиабазы в румынском городе Констанца, выполнял задание в воздушном пространстве Украины к востоку от Приднестровья.