В близи морских границ оккупированного Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США
|16:44 01.03.2019
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|Крым
В пятницу утром вблизи морских границ оккупированного Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.
Американский морской разведчик в более двух часов летал вблизи морских границ оккупированного Крыма, сообщает Интерфакс.
В последнее время значительно возросло количество полетов американских разведывательных самолеты, в том числе дальних беспилотников, у российских границ в регионе Балтики, на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.
Как сообщалось, в четверг американские самолеты также вели разведку вблизи Калининградской области и оккупированного Крыма.
Кроме того, в четверг был зафиксирован очередной полет американского разведывательного самолета Beechcraft MC-12W Liberty вблизи границ непризнанной Приднестровской Молдавской республики, где размещена оперативная группа российских войск.
Самолет, вылетевший с авиабазы в румынском городе Констанца, выполнял задание в воздушном пространстве Украины к востоку от Приднестровья.
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