Греческие судовладельцы обязались по новому соглашению ежегодно перечислять в бюджет государства порядка €75 млн.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщает Seanews, передают Порты Украины.

По информации Reuters, указанная сумма эквивалентна 10-процентному налогу на дивиденды. «Новое соглашение — это значительный коллективный вклад в усилия страны преодолеть кризис, который длится более десяти лет», — сказал Ципрас.

С 2014 года греческие судовладельцы осуществляли добровольные взносы в госбюджет в соответствии с соглашением, срок действия которого истек в 2018 году. Новое соглашение сделает такие взносы постоянными.

Греция в течение длительного времени предоставляла своим судовладельцам щедрые налоговые льготы. После своего первого избрания в 2015 году Ципрас обещал положить конец этой практике, но реальных действий в этом направлении не предпринимал.

Президент Союза греческих судовладельцев Теодор Вениамис отметил, что отрасль поддерживает «усилия правительства сделать будущее Греции лучше». Вместе с тем судовладельцы неоднократно заявляли, что повышение взносов и налогов может их вынудить сменить юрисдикцию.