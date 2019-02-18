Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в Лабитнангі адвокат Ольга Дінзе.



«Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться», – розповіла Дінзе, повідомляє Главком.



За словами адвоката, Сенцов зараз перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.



Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.



