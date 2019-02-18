Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії
|18:01 01.03.2019
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|Крым
Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в Лабитнангі адвокат Ольга Дінзе.
«Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться», – розповіла Дінзе, повідомляє Главком.
За словами адвоката, Сенцов зараз перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.
Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.
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