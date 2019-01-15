Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» досягла рекордної місячної перевалки

17:21 01.03.2019 0 комментариев Украина

Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» в лютому 2019 року досягла нового рекордного місячного вантажообігу — 180,477 тис. тонн. 

Про це повідомила прес-служба компані, пишуть Порти України.

«Мінлива лютнева погода вносила корективи в наші плани навантаження. Незважаючи на погоду, ми перевищили свій попередній рекорд жовтня минулого року, коли за місяць перевалили 178 тис. тонн вантажів», — зазначив директор філії Кирило Паливода.

Згідно з повідомленням, компанія в січні-лютому обробила 300 тис. тонн зернових і харчових вантажів (кукурудзи, пшениці і соняшникової шроту). Здійснено завантаження 15 суден на двох причалах терміналів ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» та ТОВ «Компанія «Єврозовнішторг». Серед клієнтів компанії — міжнародні агропромислові корпорації ADM і Cargill.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Є портовим оператором Бердянського морського порту. Компанія в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 — червень 2018) здійснила перевалку близько 2 млн тонн зернових вантажів. Зокрема, обсяг перевалки зернових через Бердянський порт збільшився у порівнянні з 2016-2017 МР на 11% — до 908,432 тис. тонн, через порти Миколаєва — на 9%, до 893,243 тис. тонн.

Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» надає комплекс послуг із експедирування морських вантажів, забезпечуючи приймання на припортові склади, зберігання, відвантаження та транспортування вантажу в порт, сертифікацію вантажів, оформлення митних та інших документів, необхідних при експортній відправці вантажу. Добові потужності філії з відвантаження зернових складають до 10 тис. тонн на одне судно і до 13 тис. тонн на два судна одночасно. У 2018 році філія досягла рекордного вантажообігу — 1,048 млн тонн.



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