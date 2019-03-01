Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО

17:01 01.03.2019 0 комментариев Болгария

Прем’єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що попри бажання діалогу з Росією його країна не є "троянським конем" Москви у НАТО.

Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Novinite.

Борисов зокрема висловив занепокоєність можливістю ескалації гонки озброєнь між  НАТО і Росією.

"Болгарія – це не "троянський кінь" Росії у НАТО, ми є одним з найбільш дисциплінованих і лояльних членів альянсу" - заявив він.

Борисов наголосив, що Болгарія прагне діалогу з Росією, але в той же час "потрібно бути у достатньо сильній позиції для діалогу".

Прем'єр-міністр Болгарії нагадав, що він завжди виступав проти військових навчань у Чорному морі, тому що Болгарія є однією з країн ЄС з розвиненим туризмом, який становить більше 12% доходів країни. За його словами, для Болгарії невигідні військові кораблі поряд з туристами.



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