Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
|17:01 01.03.2019
|0 комментариев
|Болгария
Прем’єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що попри бажання діалогу з Росією його країна не є "троянським конем" Москви у НАТО.
Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Novinite.
Борисов зокрема висловив занепокоєність можливістю ескалації гонки озброєнь між НАТО і Росією.
"Болгарія – це не "троянський кінь" Росії у НАТО, ми є одним з найбільш дисциплінованих і лояльних членів альянсу" - заявив він.
Борисов наголосив, що Болгарія прагне діалогу з Росією, але в той же час "потрібно бути у достатньо сильній позиції для діалогу".
Прем'єр-міністр Болгарії нагадав, що він завжди виступав проти військових навчань у Чорному морі, тому що Болгарія є однією з країн ЄС з розвиненим туризмом, який становить більше 12% доходів країни. За його словами, для Болгарії невигідні військові кораблі поряд з туристами.
Ещё на эту тему:
Один из самолетов НАТО АВАКС приземлился в Софии / Фото
Замминистра обороны Болгарии: Постоянное присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море не планируется
250 военнослужащих США и танки прибудут в Болгарию
Экс-глава МИД: Болгария нуждается в военно-морской базе НАТО
Премьер: У Болгарии не возникнет разногласий с НАТО
Болгария примет участие в учениях НАТО "Благородный прыжок"
Вице-адмирал США назвал обеспечение безопасности в Черном море важнейшей задачей НАТО
В Болгарии пройдут учения «Фракийский орел - 2017»